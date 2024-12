Höchster Vollmond seit 75 Jahren: Wann man ihn sehen kann

Die Mondwende steht jetzt ganz kurz bevor. Ein Experte erklärt, wann man den höchsten Vollmond seit 75 Jahren sehen kann.

In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember steht ein Rekord am Himmel bevor. Eine ganz, ganz seltene Kombination von zwei Faktoren ermöglicht das Phänomen.

Der Mond steht in dieser Nacht so hoch oben wie seit fast 75 Jahren nicht mehr. Paul Hombach erklärt im deutschen "Fokus", was es damit auf sich hat: "Der Vollmond leuchtet im Winter in den Sternbildern, die die Sonne im Sommer durchquert. Bekanntlich steht die Sonne rund um die Sommersonnenwende hoch am Taghimmel. Jetzt, ein halbes Jahr später und kurz vor der Wintersonnenwende, durchläuft die Sonne die Südkurve ihrer jährlichen Bahn."

Neigung der Mondbahn

Konkret heißt das: "Alle 19 Jahre addiert sich die Neigung der Mondbahn so, dass er einen Bonus dazu bekommt, wenn er ohnehin am höchsten steht – das ist zurzeit der Fall. Tatsächlich ist der Vollmond des 15. Dezember 2025 der nördlichste zwischen 1950 und 2042, auch wenn es hier zum Teil um Stellen hinter dem Komma geht", so Hombach.