Elektroauto fällt aus drittem Stock – zwei Tote

Shanghai. Das Unglück ereignete sich bereits am Mittwochnachmittag: Ein Elektroauto der Firma Nio stürzte aus dem dritten Stock des Firmenhauptsitz in Shanghai – zwei Menschen kamen ums Leben. Bei den Unfallopfern soll es sich um zwei Testfahrer handeln. Wie "BBC" berichtet, wurde der dritte Stock des Gebäudes in der Vergangenheit als Showroom, Testumgebung oder Parkplatz beschrieben.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ