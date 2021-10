Elf Schüler in Indonesien bei Ausflug ertrunken

Die Schüler wurden beim Versuch, einen Fluss zu durchqueren, von der Strömung mitgerissen

Bei einem Schulausflug in die freie Natur in der indonesischen Provinz West-Java sind elf Schüler ertrunken. Die Schüler im Alter zwischen 12 und 15 Jahren hatten versucht, einen Fluss zu durchqueren, wie ein Behördensprecher am Samstag mitteilte. Dabei seien sie von der Strömung mitgerissen worden. Mehrere Lehrer wurden verletzt, als sie versuchten, ihre Schüler zu retten.

"Suchtrupps haben die Opfer später stromabwärts entdeckt", sagte der Sprecher. Insgesamt waren rund 150 Schüler zu dem Ausflug am Freitag im Bezirk Ciamis aufgebrochen.