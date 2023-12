Kindergarten streicht Weihnachtsbaum - "im Sinne der Religionsfreiheit"

Im Sinne der Religionsfreiheit verzichtet man heuer auf einen Weihnachtsbaum

Für viele Kinder ist Weihnachten die schönste Zeit im Jahr. Dazu gehört Schnee, Kekse backen und eben auch ein Christbaum. Ein Kindergarten in Hamburg streicht nun aber ausgerechnet den Weihnachtsbaum – im Sinne der Religionsfreiheit.

In einem Informationsschreiben wurden die Eltern der Kita Mobi im Stadtteil Lokstedt über die neue Regelung informiert: „Wir haben uns im Team dagegen entschieden, da wir kein Kind und seinen Glauben ausschließen wollen.“ Die Dekoration rund um Weihnachten wurden deshalb „angepasst.“

Unverständnis

Bei den Eltern stößt das Vorgehen auf Unverständnis. „Ein Baum gehört in Deutschland einfach zur Weihnachtszeit dazu. Ich finde es traurig, dass die Kinder in dieser Kita keinen haben können“, wird eine Oma in der BILD zitiert. Andere finden es „sehr schade“ und sprechen von einer „umgreifenden „Cancel Culture“.

Der betroffene Kindergarten gehört zur „Stiftung Kindergärten Finkenau“, der 30 Kindertagesstätten angehören. Den einzelnen Einrichtungen ist es selbst überlassen, wie sie Weihnachten feiern.