EM im Fadenkreuz von Islamisten

Im Vorfeld der Europameisterschaft in Deutschland häufen sich die Aufrufe zu Terroranschlägen durch die Terrormiliz IS.

Auf Berlin, Hamburg, München, Köln und sechs weitere deutsche Städte richten sich im Sommer die Blicke aus aller Welt, wenn der Startschuss zur EM fällt. Darunter jubelnde Fans, rasende Reporter, kritische Stimmen - und nun vermehrt auch Terroristen des IS. Immer häufiger kommt es in letzter Zeit zu Aufrufen der international agierenden Terrormiliz, Anschläge bei der Europameisterschaft zu verüben.

Terrormagazin "Voice of Khorasan" hetzt

Wie die Bild heute Morgen berichtete, wird in der aktuellen Ausgabe des Propaganda-Magazins "Voice of Khorasan" besonders stark gehetzt. Ziel ist es, vor allem junge Einzeltäter anzusprechen, die im Alleingang für Gewalt und Schrecken bei der EM sorgen sollen. Ein Staatsschützer äußerte sich in der Bild: "Es zeigt, dass der ISPK unbedingt aufsehenerregende Anschläge verüben will, egal wie und von wem. Dafür werden jetzt alle potentiellen Attentäter, darunter auch selbstradikalisierte Einzeltäter, sogenannte einsame Wölfe zu Anschlägen aufgerufen."

Berechtigte Angst vor Anschlägen?

Der IS-Ableger ISPK operiert von aus Tadschikistan aus und zeichnet sich für "Voice of Khorasan" verantwortlich. Er gilt als besonders gefährlich und verübte unter anderem den Anschlag in Moskau. Bildcollagen der jüngsten Magazinausgabe zeigen Terroristen mit Sprengsätzen in der U-Bahn, was mit der Aufschrift "Willkommen in Europa" und "Letzter Aufruf vor dem Ausstieg" betitelt ist. Das Magazin gilt unter Islamisten als häufig gelesene Quelle.