Enthüllt: So heißen Angela Merkels Erinnerungen

Am 26. November erscheinen die Erinnerungen von Deutschlands Altkanzlerin Angela Merkel.

Man darf gespannt sein. Packt sie über ALLE aus? Ende November veröffentlicht Angela Merkel (69, CDU). Ihre Memoiren. Das Buch heißt "Freiheit".

Merkel auf dem Cover

Auf dem Cover ist die Altkanzlerin selbst zu sehen. Nicht nur in Deutschland soll das Buch erscheinen, sondern in über 30 Ländern. Der Verlag verspricht „tiefe Einblicke in das Denken und Handeln einer der bedeutendsten Staatenlenkerinnen unserer Zeit“.

Erinnerungen enden 2021

Merkels Erinnerung sind allerdings endlich. Sie sollen nur von 1954 bis 2021 reichen. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt sie sich also nicht auseinander. Das Buch soll stolze 42 Euro kosten. Geschrieben hat es Merkel mit ihrer ehemaligen Büroleiterin Beate Baumann. Das Merkel selbst über ihr Buch: „Ich freue mich, in meinem gemeinsam mit Beate Baumann verfassten Buch zentrale Entscheidungen und Situationen meiner politischen Arbeit zu reflektieren und sie, auch mit Rückgriff auf meine persönliche Geschichte, einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen."

Das steht im Merkel-Buch

Und was steht im Merkel-Buch? Der Verlag kündigt es so an: "Persönlich wie nie zuvor erzählt sie von ihrer Kindheit, Jugend und ihrem Studium in der DDR und dem dramatischen Jahr 1989, in dem die Mauer fiel und ihr politisches Leben begann.“ Das Buch biete „einen einzigartigen Einblick in das Innere der Macht – und ist ein entschiedenes Plädoyer für die Freiheit.“