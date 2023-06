ER knackte 14 Mal den Lotto-Jackpot – mit einem genialen Trick

Mit einem genialen Trick hat der Ökonom Stefan Mandel das System überlistet.

Wahrscheinlich hat schon jeder einmal von einem Lotto-Jackpot geträumt, die Chancen dafür sind aber sehr gering. Im österreichischen Lotto 6 aus 45 liegt die Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot etwa bei 1:8.145.060. Dennoch gelang es einem rumänisch-australischen Ökonom ganze 14 Mal den Jackpot zu gewinnen. Dafür hat Stefan Mandel das System überlistet.

Alles begann in den 1960er-Jahren. Mandel verdiente schlecht und suchte nach neuen Möglichkeiten. „Ich brauchte einen Weg, um schnell an Geld zu gelangen“, erzählte der Ökonom in einem TV-Interview eines australischen Fernsehsenders. Der gebürtige Rumäne entwickelte einen Algorithmus, der fünf von sechs Gewinnzahlen voraussagen konnte. Und tatsächlich: Mandel gewann den Jackpot in Höhe von rund 19.000 Euro und konnte mit dem Geld von Rumänien nach Australien ziehen.

Simpler Trick

Der Ökonom vertiefte sich nun im Lotto und fand einen einfachen Trick, um Geld zu verdienen. Mandel fiel auf, dass in manchen Lotterien der Jackpot höher war als die Anzahl an mögliche Kombinationen. Mithilfe von Investoren druckte er Lottoscheine mit jeder möglichen Kombination aus und gewann so in den 80er-Jahren 12 Mal den Jackpot.

Die Behörden wurden langsam aber auf Mandel aufmerksam und verschärften die Regeln. Der Lotto-Experte konzentrierte sich fortan auf eine einzige Lotterie zu konzentrieren – die Virginia Lottery in den USA. Dort war der Jackpot nämlich dreimal so hoch wie die möglichen Kombinationen. Nachdem 30 Computer und 12 Drucker Tag und Nacht im Einsatz waren, konnte Mandel 1992 tatsächlich 27 Mio. Dollar gewinnen.

Obwohl sein Vorgehen legal war, hatte Mandel fortan einen Rechtsstreit am Hals und musste 1995 Konkurs anmelden. Heute lebt er ein einfaches Leben auf der Pazifikinsel Vanuatu.