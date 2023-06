7,3 Millionen: Das hat der Lotto-Jackpot-Gewinner jetzt vor

Am Montag am späteren Vormittag läutete das Telefon im Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien: ''Ich bin’s, der Sechser Gewinner von gestern.''

Nachdem er vereinbart hatte, in der nächsten Woche alle Formalitäten mit dem Hochgewinnbetreuer zu regeln, läutete es etwa drei Stunden später erneut. Diesmal allerdings an der Eingangstür zum Kunden-Service Center. Davor stand, exakt: der Sechser Gewinner, mit seiner Frau. Er wollte die Quittung, die zum millionenschweren Wertpapier mutierte, so schnell als möglich in die sicheren Hände der Lotterien geben, "damit nichts passieren kann", wie die Österreichische Lotterien berichten.

Zur Erinnerung: Am Sonntag ging es um einen Lotto Sechsfachjackpot, und der führte letztlich zum bislang höchsten Sechser Gewinn, der je in der Steiermark erzielt wurde: Rund 7,3 Millionen Euro gingen an den Besitzer jener Quittung, die er am Sonntag zu Mittag in einer Annahmestelle in seiner Heimatstadt Graz gespielt hatte.

"Die Zahlen kommen mir bekannt vor"

Die Ziehung hatte der Vater mehrerer erwachsener und ebenfalls bereits im Berufsleben stehender Kinder zufällig im Fernsehen gesehen und sofort gewusst: "Da ist jetzt irgendetwas passiert. Die Zahlen kommen mir bekannt vor." Sie hätten zwar keine besondere Bedeutung für ihn, aber mit exakt diesem Wettschein, einem Systemschein mit neun Wahlzahlen, hatte er vor gar nicht allzu langer Zeit bereits einmal gewonnen: "Keinen Sechser zwar, aber doch deutlich mehr als nur einen Dreier", schmunzelte er.

Er spiele nicht immer, "aber wenn’s halt gerade passt, und beim Sechsfachjackpot hat’s gerade gepasst." Er spiele auch nicht immer denselben Wettschein, "aber ich habe irgendwie gespürt, dass dieser Systemschein, den ich mir aufgrund dieses einen Gewinnes aufgehoben habe, bei dieser Ziehung passen könnte."

Emotional berührt über Gewinn

Natürlich habe ihn und seine Frau dieser Gewinn emotional berührt, vor allem, als er realisiert hatte, dass nicht nur die "sechs Richtigen" unter seinen neun angekreuzten Zahlen waren, sondern dass es der einzige Sechser und demnach ein 7-Millionen-Gewinn war.

Beruflich sei er selbständig und im Umgang mit Geld, auch mit viel Geld, erfahren, daher wäre er jetzt auch nicht sonderlich aus dem Häuschen. "Ich werde bzw. wir werden ganz vernünftige Sechser Gewinner sein, wir werden das Geld einerseits familiär verwenden und andererseits ins laufende Geschäft einfließen lassen", antwortete er auf die Frage nach der Verwendung des Gewinnes.