Erdbeben erschüttert Los Angeles

Ein Erdbeben erschütterte am Montagnachmittag die Region Los Angeles.

Der US Geological Survey meldete ein Beben der Stärke 4,9 mit einem Epizentrum in der Nähe von Barstow – etwa 103 Meilen nordöstlich von Los Angeles.

Nach Angaben des USGS ereignete sich das Beben in einer Tiefe von fast acht Kilometern.

Bis nach LA

Ein Erdbeben der Stärke 4,9 erschütterte am Montag die kalifornische Mojave-Wüste und löste Erschütterungen aus, die bis nach Los Angeles zu spüren waren. Das Erdbeben, das sich um 13 Uhr ereignete, ereignete sich etwa 13 Meilen nordöstlich von Barstow, etwa auf halber Strecke zwischen Los Angeles und Las Vegas.

„Mäßige“ Erschütterungen

Die besiedelten Gebiete, in denen es am stärksten zu Erschütterungen kam, befanden sich in der Stadt Yermo im San Bernardino County. Der U.S. Geological Survey schätzte, dass Gebiete wie Yermo, das an der Interstate 15 liegt, gemäß der modifizierten Mercalli-Intensitätsskala „mäßigen“ Erschütterungen ausgesetzt waren, die stark genug sind, um Fenster und Geschirr zu zerbrechen und instabile Gegenstände umzuwerfen.

Geschirr und Fenster klirren

Es wurde geschätzt, dass Barstow ein „leichtes“ Zittern verspürte, das ausreichte, um Geschirr und Fenster zum Klirren zu bringen und das Gefühl zu haben, als hätte ein schwerer Schlag ein Gebäude getroffen.

Wände bebten

In der Gegend von Los Angeles und Orange County war das Zittern „schwach“ zu spüren. Im Raum Los Feliz-East Hollywood verspürte eine Person zwei Erschütterungswellen – eine erste Welle, gefolgt von einem Nachlassen des Bebens, dann begannen die Wände zu beben.