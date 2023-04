Ermittler über Mädchenmord: "Es tun sich Abgründe auf"

Laut Berichten wurde das Mädchen halbnackt in ihrem Zimmer entdeckt.

Eine Zehnjährige ist in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel tot aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Fokus der Ermittler stehen zwei minderjährige Buben und ein Jugendlicher. "Es tun sich Abgründe auf", so ein Ermittler.

Hinweise, dass das Mädchen getötet wurde

Am Mittwochmittag stand ein Polizeiauto auf dem Gelände der Einrichtung, das Gebäude war weiträumig abgesperrt. Am Tag zuvor hatten Angestellte das Mädchen, das in der Einrichtung betreut wurde, leblos in einem Zimmer gefunden. Ein Notarztteam konnte nur noch den Tod der Zehnjährigen feststellen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Eine Obduktion habe nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben, teilten sie mit. Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei Buben im Alter von elf Jahren und ein 16-Jähriger, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen erfuhr.

So gibt es demnach Indizien dafür, dass die drei Buben am Tod des Mädchens beteiligt waren. Doch viele Fragen sind zunächst unklar. Auch, ob es sich etwa um einen Unfall gehandelt haben könnte. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen kamen die drei Burschen nicht in Polizeigewahrsam, sondern wurden in einer Einrichtung des Jugendschutzes untergebracht.

Tatsächlich wäre es die nächste schreckliche Tat nur wenige Wochen nach dem Kinder-Mord an Luise (12) in Freudenberg. Sie wurde im März von zwei Mädchen erstochen.

Die 10-Jährige wurde laut RTL halbnackt aufgefunden, ein Sexualdelikt kann nicht ausgeschlossen werden. Der Schock in Deutschland ist groß.