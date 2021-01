Erster Chef stellt klar: Ohne Impfung kein Job

Wer sich von den Mitarbeitern nicht impfen lässt, bekommt kein Geld mehr.

In ganz Europa laufen die Corona-Impfungen nun (langsam) an. Betont wird dabei überall, dass die Impfungen freiwillig sind, in diesem Fall aus Bayern ist dies de facto aber nicht der Fall. Wie der „Donaukurier“ berichtet stellte der Zahnarzt Dr. Maximilian Weiland aus Pfaffenhofen klar. Wer sich von seinen Mitarbeitern nicht impfen lässt, kann gleich gehen.

"Ich ziehe das durch"

„Es werden alle Mitarbeiter und Zahnärzte geimpft. Wer die Impfung nicht möchte, wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt“, stellt der Arzt unmissverständlich klar. Gegenüber dem „Donaukurier“ bekräftigt Weiland sein Vorgehen. „Ich ziehe das durch. Ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt. Ich stehe sehr hinter dieser Impfung.“

Wie die „BILD“ berichtet, war die Akzeptanz in der Belegschaft hoch. Praktisch alle Mitarbeiter sollen sich bereits geimpft haben.