Erster Parteitag des "Bündnis Sahra Wagenknecht" am 27. Jänner

Bald eine Million Euro an Spenden gesammelt

Die neue politische Bewegung "Bündnis Sahra Wagenknecht" will sich am 27. Jänner in Berlin zum ersten Parteitag treffen. Diese Information des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigt. Zuvor soll Anfang Jänner die neue Partei bereits formal gegründet und die ersten etwa 400 Mitglieder sollen aufgenommen werden. Derzeit werde die Satzung ausgearbeitet, meldete das Magazin.

Im Oktober aus Partei ausgetreten

Sahra Wagenknecht, früher lange Mitglied und zeitweise Fraktionschefin der Linken im Bundestag, war im Oktober mit neun weiteren Abgeordneten aus der Partei ausgetreten. Derzeit bereitet der Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht" die Parteigründung vor und sammelt Spenden dafür.

Schatzmeister Ralph Suikat sagte der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag): "Wir werden in diesen Tagen eine siebenstellige Summe erreichen." Er fügte hinzu: "Das klingt erst einmal viel, aber in einem Wahlkampf geben die großen Parteien zweistellige Millionenbeträge aus. Insofern sind wir zufrieden, aber wir haben auch noch eine lange Strecke zu gehen."

Antritt bei Europawahl 2024

Die neue Partei will bei der Europawahl im Juni und möglichst bei den drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg 2024 antreten.