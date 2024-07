× Erstes mechanisches Herz der Welt erfolgreich implantiert

Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein vollständig mechanisches Herz in einen Menschen implantiert.

Diese bahnbrechende Technologie, die auf der gleichen Grundlage wie Hochgeschwindigkeitszüge funktioniert, markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Medizin. Das mechanische Herz von BiVACOR soll Patienten am Leben erhalten, während sie auf eine Herztransplantation warten.

Mechanisches Herz mit Magnetschwebetechnologie

Das mechanische Herz, bekannt als Totales Kunstherz (TAH), wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in den USA implantiert. Diese Studie wird von der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) überwacht. Die Operation fand im Texas Heart Institute statt, wo das Herz erfolgreich in einen Patienten eingesetzt wurde.

© BiVACOR ×

Das Herz besteht aus Titan und nutzt einen magnetisch schwebenden Rotor, um das Blut zu pumpen und beide Ventrikel eines versagenden Herzens zu ersetzen. Diese Technologie ist von Hochgeschwindigkeitszügen inspiriert, die ebenfalls auf Magnetschwebetechnologie basieren.

10-Jähriges Projekt

Seit 2013 arbeitet BiVACOR an diesem Projekt. Der Vorteil eines magnetisch schwebenden Rotors liegt in der fehlenden Reibung. Reibung kann Maschinen erheblich schaden, weshalb diese innovative Lösung entwickelt wurde. Das mechanische Herz von BiVACOR ist nicht das erste künstliche Herz, das implantiert wurde – die erste erfolgreiche Implantation fand 1969 statt –, jedoch ist es das erste, das diese fortschrittliche Magnetschwebetechnologie verwendet.

Technische Details und Vorteile

Das TAH ist etwa so groß wie eine Faust und wird durch einen kleinen, wiederaufladbaren externen Controller betrieben. Es kann Blut mit einer Rate von 12 Litern pro Minute pumpen, was laut BiVACOR ausreicht, um einem erwachsenen Mann normale körperliche Aktivitäten zu ermöglichen. Im Gegensatz zu anderen künstlichen Herzen, die auf flexible Polymermembranen angewiesen sind, hat das BiVACOR-Herz keine verschleißanfälligen Teile. Mit nur einem einzigen, magnetisch schwebenden Teil und ohne Ventile könnte dieses Herz theoretisch länger halten. Das Titanherz soll Patienten am Leben erhalten, während sie auf eine Herztransplantation warten. Dies war stets das Ziel der Entwicklung vollmechanischer Herzen in diesem Stadium der medizinischen Forschung.

© BiVACOR

"Dieser Erfolg wäre ohne den Mut unseres ersten Patienten und seiner Familie, das Engagement unseres Teams und die Unterstützung unserer Expertenkollegen am Texas Heart Institute nicht möglich gewesen," sagte Daniel Timms, Gründer und CTO von BiVACOR. "Mit der Nutzung fortschrittlicher Magnetschwebetechnologie bringt uns unser TAH einen Schritt näher daran, eine dringend benötigte Option für Menschen mit schwerem Herzversagen zu bieten, die Unterstützung benötigen, während sie auf eine Herztransplantation warten. Ich freue mich darauf, die nächste Phase unserer klinischen Studie fortzusetzen."

Ausblick auf die Zukunft

In der nächsten Phase der Studie werden die Titanherzen in zwei weiteren Patienten implantiert. Diese Patienten werden genau überwacht, während sie auf ihre dauerhafte Transplantation warten. Weltweit leiden mindestens 26 Millionen Menschen an Herzversagen. Laut der American Heart Association hat sich die Nachfrage nach Herztransplantationen in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Derzeit warten über 3.400 Menschen auf eine Transplantation. Sollte das Titanherz von BiVACOR die klinischen Studien erfolgreich bestehen, könnte es einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das Leben dieser Patienten zu verlängern, bis ein Spenderherz verfügbar ist.