Erstes Mega-TV-Duell: Trump gegen Biden

Jetzt kommt es zum großen Showdown in den USA. Das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Vorgänger Donald Trump steht an. Das erwartet uns beim Hass-Duell des Jahres.

Vier Monate vor der US-Wahl im November treffen sie zum ersten Mal im TV aufeinander: US-Präsident Joe Biden und Ex-US-Präsident Donald Trump. Eines ist schon jetzt klar: Hier werden die Fetzen fliegen!

Jetzt beginnt der Wahlkampf des Jahres

Der Wahlkampf in den USA geht jetzt so richtig los. Zwar werden die beiden Kandidaten erst im Juli bzw. August offiziell von ihren Partei -Biden für die Demokraten, Trump für die Republikaner- nominiert, doch schon jetzt treffen sie aufeinander und duellieren sich vor Millionen im TV.

So sehen Sie das Hass-Duell

Ausgestrahlt wird der Kampf der Giganten in den USA am 27. Juni um 21.00 Uhr Ortszeit von CNN. Nach unserer Ortszeit ist das der 28. Juni um 03.00 Uhr in der Früh - live auf oe24.TV. Gewählt wird dann am 5. November. Das Match ist richtig eng. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. In aktuellen Umfragen sind Trump und Biden nahezu gleichauf.

Diese Regel gibt es im TV für Biden und Trump:

Sendedauer: 90 Minuten

Wenn der eine spricht, bleibt das Mikro des anderen stumm

Wer wo steht, auf welcher Seite, das wird mit Münzwurf entschieden

Trump wird das Schlusswort haben

Spickzettel, Mappen, Kugelschreiber oder Notizenblöcke sind für beide nicht erlaubt

Auch in den Werbepausen dürfen sie mit ihren Teams keinen Kontakt haben

Und: Es wird kein Studiopublikum geben

Diese Themen werden wichtig

Vor allem das Alter der beiden Kandidaten wird ein Thema werden. Biden ist 81, Trump 78 Jahre alt. Halten sie als US-Präsidenten durch? Auch der Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 dürften die Wogen noch einmal hochgehen lassen. Viele werden auch auf die Rhetorik der beiden achten. Wer lügt? Wer erzählt Verschwörungsgeschichten? Wer kann den anderen, am besten stellen und rhetorisch auskontern? Diese Fragen werden wichtig sein. Offen ist, welchen Raum Trumps Schweigegeldprozess einnehmen wird. Stellt Biden Trump hier? Auf alle Fälle wird es mega spannend.