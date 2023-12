Erstmals seit Ende der Feuerpause Raketenalarm in Tel Aviv

Im Zentrum waren mehrere dumpfe Explosionen zu hören.

Tel Aviv. In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv hat es am Samstagabend wieder Raketenalarm gegeben. Im Zentrum waren mehrere dumpfe Explosionen zu hören. Es war der erste Raketenangriff auf Tel Aviv seit dem Ende der Feuerpause im Gazakrieg am Freitag. Der bewaffnete Arm der Hamas, die Qassam-Brigaden, bekannte sich zu der Attacke mite mit einem Sperrfeuer von Raketen. Zuvor hatte Israel die Verhandlungen über eine neue Feuerpause in Katar abgebrochen.

Das israelische Fernsehen berichtete von insgesamt zehn Geschoßen, die vom Gazastreifen aus auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert worden seien. Nach Angaben von Sanitätern wurde in der Stadt Cholon südlich von Tel Aviv ein 22-Jähriger von Raketensplittern verletzt. Seit dem Beginn des Gazakriegs am 7. Oktober wurden israelischen Angaben zufolge rund 10.000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgeschossen.