EU-Gipfel: Nacht-Schlacht um Corona-Hilfen

Die Verhandlungen wurden heute schon drei Mal nach hinten verschoben - ein erster Durchbruch konnte bei der Höhe der Corona-Hilfen erzielt werden.

Brüssel. Eigentlich sollte der EU-Gipfel nur am Freitag und Samstag stattfinden, doch die Marathonverhandlungen hielten bis Montag an. Bereits in der Nacht auf Sonntag wurde lange verhandelt - auch am Montag droht wieder eine Nacht-Schlacht um die Gelder des Corona-Wiederaufbaues. Zunächst war eine Fortsetzung um 14 Uhr geplant, aber der Termin wurde zwei Mal verschoben.

Nach zahlreichen Verschiebungen sollen die Verhandlungen um 18.00 Uhr (MESZ) fortgesetzt werden. Während der spanische Ministerpräsident Sanchez auf eine Entscheidung in den kommenden Stunden hofft, sind Insider weniger optimistisch. Es laufe wohl auf eine nächste Nacht-Schlacht hinaus.

Nach einer Reihe von Zugeständnissen an die "sparsamen" Länder und sehr heftigen Diskussionen scheint eine Einigung zum Corona-Wiederaufbaupaket am vierten Tag des EU-Gipfels aber zumindest in Reichweite. Es gebe einen "Rahmen für eine mögliche Einigung", sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Montag in Brüssel. Es werde aber "nicht einfach werden".