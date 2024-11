EU-Hammer: Rauchen soll überall im Freien verboten werden!

Das ist ein krasser Hammer aus Brüssel! ÜBERALL im Freien will die EU jetzt das Rauchen verbieten.

Das wird für viel Ärger sorgen und eine neue Regulierungsdebatte mit sich bringen.

Was soll Brüssel entscheiden und womit beschäftigt sich die Brüsseler Bürokratie wirklich? Diesen Fragen wird man im Zentrum der Europäischen Union kaum noch aus dem Weg gehen können, wenn jetzt diese Debatte kommt: Überall im Freien soll das Rauchen bald verboten werden.

Den Rauchern soll das Handwerk gelegt werden

Der EU-Plan nennt sich "Tabakfreie Generation" bis 2040. In Parks, auf Weihnachtsmärkten, Caféterrassen, in öffentlichen Gebäuden und an Stränden heißt es dann: Absolutes Rauchverbot! Ziel der EU: Die Raucherquote auf unter fünf Prozent runterdrücken! Hintergrund: Alleine in Deutschland werden beispielsweise jedes Jahr 70 Milliarden Zigaretten verraucht. Da will die Europäische Union jetzt gegenwirken. Der Vorschlag liegt bereits im Europäischen Parlament.