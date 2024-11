An den Folgen eines Treppensturzes ist im Salzburger Lungau nun ein 59-jähriger Einheimischer gestorben.

Der Mann war am Samstag in den frühen Morgenstunden in einem Lokal in St. Michael über mehrere Stufen gestürzt. Der Notarzt versorgte ihn noch am Unfallort, danach wurde er in das Krankenhaus Tamsweg gebracht.

Am späten Montagnachmittag teilte die Polizei mit, dass der 59-Jährige im Spital seinen Verletzungen erlegen ist.