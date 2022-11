EU-Parlament nach Russland-Votum Ziel von Hackerangriff

Straßburg/Kiew (Kyjiw)/Moskau. Die Webseite des EU-Parlaments ist am Mittwochnachmittag Ziel eines Hackerangriffs geworden. Das teilte der Parlamentssprecher im Onlinedienst Twitter mit. Wegen zahlreicher Zugriffe sei die Seite derzeit nur eingeschränkt nutzbar, teilte der Presseverantwortliche des EU-Parlaments, Jaume Duch, auf Twitter mit.

????The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.