Europa-Ranking: Österreicher führen bei Koks-Konsum

Immer mehr Kokain landet in Europa. Der Konsum steigt in allen Ländern. Aber: Gerade in Österreich sind die Jüngeren im Konsum ganz vorne dabei.

Schock-Studie: Der Kokain-Konsum nimmt in ganz Europa zu. 14 Millionen Menschen (15 bis 64 Jahre) haben bereits die gefährliche Droge probiert. 3,5 Millionen haben Kokain im vergangenen Jahr genommen – das besagt der Drogen-Report der Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) auf Basis der Daten von 2022. 5,6 % der Unter-34-Jährigen haben schon gekokst! In der Detailanalyse gewinnen wir eine der traurigen Disziplinen: Bei der 15 bis 34-Jährigen haben wir die meisten Koks-Konsumenten. 5,6 % der Österreicher dieser Altersgruppe haben innerhalb eines Jahres die Droge gesnieft. Danach folgen Irland, Kroatien und die Niederlande (siehe Grafik). © oe24 × Bei der Analyse der 15 bis 64-Jährigen führen die Spanier das Ranking an. 11,2 % haben bereits Kokain konsumiert.