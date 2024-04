Ex-Kanzler Kurz meldete sich zu Iran-Angriff auf Israel

Ex-Kanzler Sebastian Kurz meldete sich nach dem Iran-Angriff auf Israel mit einem Statement auf LinkedIn.

Auf der Social Media Plattform schreibt Kurz: "Gestern Abend hat sich der Iran erneut für Eskalation und Gewalt entschieden. Ich bin froh, dass der Großteil der mehr als 300 Raketen – darunter fast 40 Marschflugkörper – von modernen israelischen Verteidigungssystemen wie der Hyperschallrakete Arrow 3 und dem Iron Dome abgewehrt werden konnte."

© Screenshot/LinkedIn

Weiters schreibt er in seinem Posting: "Der Iran hingegen hat bereits in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass er kein Interesse an Frieden und Zusammenarbeit hat. Darüber hinaus stellen seine Handlungen nicht nur eine Bedrohung für die regionale, sondern auch für die internationale Stabilität dar und müssen verurteilt werden."