Joe Biden ist zwar bereits seit mehr als einem halben Jahr im Amt, viele Republikaner haben sich aber mit ihrem neuen Präsidenten nach wie vor nicht abgefunden. Neben den bekanntes Gerüchten über eine Wahlmanipulation gerät auch der Gesundheitszustand des 78-Jährigen vermehrt in den Fokus. Diese bekommen nun neuen Aufwind.

Ronny Jackson, der ehemalige Leibarzt der Präsidenten Obama und Trump, rechnet mit einem baldigen Rücktritt Joe Bidens. „Irgendetwas stimmt ernsthaft nicht mir Biden – und es wird nur noch schlimmer!", schreibt der Mediziner auf Twitter. „Er ist jenseits jeglicher Peinlichkeit. Er ist verloren. Er kann kaum einen zusammenhängenden Satz sagen. Er muss sich einer kognitiven Untersuchung unterziehen und die Ergebnisse veröffentlichen!“, so Jackson.

Something's SERIOUSLY wrong with Biden - and it's only going to get WORSE! It's past the point of embarrassment. He's lost. He's confused. He can barely put a coherent sentence together. He MUST have a cognitive exam and release the results! pic.twitter.com/Pk5Pq2V5Um