Ex-Trump-Sprecher: "Er wird 2024 antreten"

Sean Spicer erklärt in einem Interview, was Donald Trump für eine weitere Kandidatur anstachelt.

Zunächst sei er sich nicht sicher gewesen, ob Trump noch einmal antreten werde, so die Einschätzung des ehemaligen Trump Sprechers Sean Spicer – aber jetzt sei er sich sicher: Trump wird 2024 kandidieren. "He is in" (dt. "Er ist dabei"), sagte Spicer in einem Interview mit dem "Washington Examiner", auf die Frage, ob er glaubt, dass Trump erneut für die US-Präsidentenwahl antreten werde. Die Art und Weise wie US-Präsident Joe Biden in den letzten Monaten mit Themen wie Immigration umgegangen sei, würde Trump anstacheln.

"Vor einigen Monaten war ich mir nicht sicher ... Jetzt müsste man nach Gründen suchen, damit er nicht antrete", so Spicer. Trump selbst machte seinen Anhängern bereits Andeutungen sich wieder zur Wahl zu stellen: So versprach der ehemalige Präsident den Republikanern bei den Kongresswahlen 2022 zu helfen, und sagte, 2024 sei ein Jahr, auf das er sich "sehr freue".