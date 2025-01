Experte: DIESES EU-Land könnte Putin als Nächstes angreifen

Keir Giles schlägt Alarm: „Nach dem Ukraine-Krieg tickt die Uhr für das nächste Opfer“

Drei Jahre nach Beginn des Ukraine-Krieges warnt der britische Russland-Experte Keir Giles vor weiteren russischen Angriffen in Europa. In seinem neuen Buch „Who Will Defend Europe?“ spricht Giles von einem „schlafenden Kontinent“, der die russische Gefahr massiv unterschätze. Ein weiterer Angriff Moskaus sei keine Frage des Obs, sondern des Wanns, so der Experte.

„Die Sabotageakte, die als hybride Angriffe abgetan werden, sind in Wahrheit nichts anderes als Kriegshandlungen“, so Giles im Interview mit der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws. Diese Sabotagen seien Vorbereitungen auf mögliche militärische Operationen. Putin würde dabei immer nach demselben Muster vorgehen. Zunächst kommen Sabotage und Desinformation, dann eskaliert die Lage weiter zu einer militärischen Operation.

Diese Länder sind besonders gefährdet

Besonders gefährdet seien dabei die baltischen Länder, allen voran Litauen. Hier würde die geografische Nähe zu Belarus Russland optimale Bedingungen für eine militärische Operation geben. Als mögliches Ziel gelte laut Giles aber auch die norwegische Inselgruppe Spitzbergen.

Im Gegensatz zu anderen Experten sieht Giles Russland weiterhin als starke Großmacht. „Moskau baut seine Armee schneller auf, als die Ukraine sie zerstören kann. Sobald der Krieg dort endet, wird Putin bereit sein, das nächste Ziel ins Visier zu nehmen.“

Der Experte sieht die NATO-Staaten uneinig und geschwächt. „Die europäischen Staaten allein haben schlichtweg keine ausreichenden Kapazitäten, um sich gegen Russland zu verteidigen“, warnt Giles. Vieles werde davon abhängen, ob der zukünftige US-Präsident Trump willens ist, weiterhin für die Verteidigung Europas zu zahlen.