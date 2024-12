Experte: Frauen werden mehr Sex mit Robotern haben als Männer

2025 könnte das Jahr der Roboterliebhaber werden.

Maschinen, Computer und KI übernehmen immer mehr Aufgaben im Alltag, sei es im Beruf oder zu Hause. Zukunftsforscher gehen sogar soweit, dass Roboter zukünftig auch unser Liebesleben erobern werden. Futurist Dr. Ian Pearson Menschheit prognostiziert für das neue Jahr etwa, dass die Menschheit "in wohlhabenden Haushalten mit hohen Einkommen erstmals Formen von Robotersex erleben wird".

Der promovierte Physiker und Mathematiker Pearson geht davon aus, dass Frauen die Männer beim Gebrauch von Sexrobotern bis 2025 überholen könnten – unter anderem, weil sie bereits jetzt über einen technologischen Vorsprung verfügen würden.

"Vibratoren gibt es schon seit über einem Jahrhundert", so Dr. Pearson, "aber heute stellt die dynamische Sexspielzeugindustrie nicht mehr nur einzelne Geräte her, sondern auch Teledildonic-Geräte (Anm. elektronische Sextoys, die per Computer kontrolliert werden), die den Spaß und die Funktionalität von Computern und Netzwerken auch auf den Sex übertragen."

Laut Dr. Pearson werden aber wirtschaftliche Gründe einer breiten Einführung von Sexrobotern noch im Wege stehen. "Während manche Menschen beziehungslosen Robotersex bereits im Jahr 2025 begeistert annehmen werden, sobald sie sich einen leisten können, wird er bis 2050 insgesamt kaum eine Chance haben, den Sex mit Menschen abzulösen", so der Futurist.