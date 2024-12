Mit 114 Jahren: Älteste Italienerin zu Weihnachten gestorben

Claudia Baccarini Baldi zählte zu den zehn ältesten Menschen der Welt. Sie hatte zehn Kinder. 50 Enkel sowie Urenkel.

Große Trauer in Italien. Die älteste Frau des Landes ist in der Weihnachtsnacht im Alter von 114 Jahren in der Nähe Ravennas gestorben.

Claudia Baccarini Baldi gehörte zu den zehn ältesten Menschen der Welt, berichtete die Tageszeitung "Il Resto del Carlino". Sie wurde am 13. Oktober 1910 im norditalienischen Faenza geboren und starb dort in der Nacht des 25. Dezembers.

Zwei Weltkriege, Jahrtausendwende & Pandemie

Die seit 1998 verwitwete Frau zog zehn Kinder groß und hatte etwa 50 Enkel und Urenkel. Sie erlebte zwei Weltkriege, den Beginn des neuen Jahrtausends, überstand die Corona-Pandemie und kürzlich zwei Überschwemmungen, die ihre Stadt schwer trafen.

"Vielleicht hat Gott mich vergessen"

Sie war bis zuletzt gesund, sagten ihre Enkel. "Vielleicht hat Gott mich vergessen", scherzte sie noch bei ihrem 114. Geburtstag. In der Nacht auf den 25. Dezember sei sie laut ihrer Familie dann in ihrem Haus friedlich gestorben.