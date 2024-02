Experten: Biden wird länger als Trump leben

Es ist eines der Hauptthemen im US-Wahljahr: Welcher Kandidat wäre überhaupt fit genug für den Job.

Ist Joe Biden zu alt für eine weitere Amtszeit als US-Präsident? Eine Mehrheit der Amerikaner glaubt nicht, dass Joe Biden eine weitere Amtszeit überleben wird. Experten sagen jedoch, dass es tatsächlich Donald Trump ist, der die nächsten vier Jahre mit geringerer Wahrscheinlichkeit überleben wird.

Biden lebt gesünder

Zu diesem Schluss kommen Professoren der University of Chicago und der University of Hawaii, die sagen, dass Präsident Biden (81) zwar älter als Trump (77) sei, sich aber besser ernährt, mehr sportelt und besser genetisch veranlagt ist.

Es sind die gleichen Forscher, die während des Präsidentschaftswahlkampfs 2020 schon einen umstrittenen Bericht veröffentlichten. Dabei gaben sie Biden bis zum heurigen Jahr eine Überlebenschance von 95 Prozent und Trump eine Chance von 90 Prozent.

Ihre neuesten Vorhersagen: Es bestehe eine 75-prozentige Chance, dass Biden bis 2028 überlebt, dann werde er 85 Jahre alt sein. Trumps Chancen seien „etwas ungünstiger“. Fakt ist: Wer auch immer von beiden gewinnt, wird der älteste Präsident aller Zeiten sein.

Gesundheit wird heiß diskutiert

Das Alter wird bei den aktuellen Wahlen zu einem der Hauptthemen. Nur ein Viertel der Amerikaner glaubt, dass Biden über die geistige Gesundheit verfügt, um eine weitere Amtszeit abzuleisten.

Einer der Forscher, Professor S. Jay Olshansky aus Chicago, verweist auf Trumps Vorliebe für Fast Food und Limonade sowie auf seine schlechten Schlafgewohnheiten (er behauptet, er schlafe nur drei Stunden pro Nacht).

Nächster Faktor, laut Bericht: Trumps Vater leide an Alzheimer, daher besteht auch für Donald ein genetisches Risiko.

Im Vergleich dazu ernährt sich Biden gesund und macht fast jeden Morgen Sport. Alle vier seiner jüngeren Geschwister sind ebenfalls noch am Leben und Demenz wurde in der Familie bisher nicht registriert.

Dr. Olshansky bezeichnet die beiden Männer auch als „Super-Ager“ – als Menschen, deren körperliche und geistige Gesundheit der von Jüngeren ähnelt.

Zuvor sagte er: „Biden wird Trump wahrscheinlich überleben, weil er weniger schädliche Risikofaktoren aufweist und sich körperlich bewegt, Trump dagegen nicht.“