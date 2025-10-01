Explosion in New York: Wohnhaus zum Teil eingestürzt

Ein 20-stöckiges Wohnhaus in New York ist nach einer Explosion zum Teil eingestürzt.

Rettungskräfte reagieren auf eine Explosion und einen teilweisen Gebäudeeinsturz in New York. Videos zeigen umfangreiche Schäden entlang der gesamten Seite eines Hochhauses. Dabei sei der Kamin des Wohnhauses eingestürzt.

Derzeit gibt es keine Meldungen über Verletzte und keines der Apartments wurde beschädigt. Die Feuerwehr ist mit Drohnen und Spürhunden vor Ort, um sicherzugehen, dass kein Mensch unter dem Schutt begraben ist.

Der Bürgermeister von New York Eric Adams schreibt auf X: "New Yorker, ich wurde über die Notsituation im Stadtteil Mott Haven in der Bronx informiert. Wir erhalten eine umfassende Einschätzung von den Ersthelfern und werden weiterhin Updates bereitstellen." In dem in den 1960er-Jahren gebauten Wohnkomplex leben fast 3.500 Menschen.