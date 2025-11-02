Explosion in Supermarkt - Mindestens 23 Tote

Bei einer Explosion in einem Supermarkt im Nordwesten Mexikos sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Opfern des Unglücks in der Stadt Hermosillo seien mehrere Kinder, hinzu kämen elf Verletzte, teilte der Gouverneur des Teilstaates Sonora mit. Mexikos Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum drückte den Hinterbliebenen auf der Plattform X ihr Beileid aus. Die Polizei schloss einen Anschlag aus.

© X

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in einem Discounter-Geschäft im Stadtzentrum, der danach in Flammen aufging. Eine Nachbarin sagte dem Sender "Milenio TV", vor dem Brand sei das Licht ausgegangen und eine Explosion zu hören gewesen. Die Generalstaatsanwaltschaft von Sonora ermittelt zur Ursache des Unglücks.