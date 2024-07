Explosionen und Luftalarm in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am späten Mittwochabend Luftalarm ausgelöst worden.

Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP im Zentrum Kiews berichteten, waren über der Stadt laute Explosionen zu hören. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte im Onlinedienst Telegram, die Luftabwehrsysteme seien aktiviert worden. Im zentralen Stadtviertel Darnyzky seien Trümmerteile herabgefallen, Schäden seien aber nach ersten Erkenntnissen keine gemeldet worden.

Die ukrainische Luftwaffe hatte um 22.51 Uhr (Ortszeit, 21.51 Uhr MESZ) gemeldet, dass Drohnen aus dem Osten in Richtung Kiew unterwegs seien. Weitere Drohnen wurden demnach in den Regionen Charkiw und Dnipropetrowsk gemeldet.

Zuflucht in Zivilschutzbunker

Die Behörden riefen die Bewohner Kiews dazu auf, Zuflucht in den nächstgelegenen Luftschutzbunkern zu suchen.

Erst am 8. Juli waren bei russischen Luftangriffen auf Kiew mindestens 43 Menschen getötet worden. Die Attacken hatten unter anderem ein Kinderkrankenhaus getroffen und eine Welle internationaler Empörung ausgelöst. Der Kreml hingegen gab an, der Schaden an der Einrichtung im Stadtzentrum Kiews sei durch ukrainische Luftabwehrsysteme ausgelöst worden.