Fähren-Drama mit zwei Toten: War es Mord?

Eine Mutter und ihr siebenjähriges Kind starben bei einem Unglück in der Ostsee. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen.

Nach einem dramatischen Vorfall auf einer Ostsee-Fähre zwischen Schweden und Polen sind ein ins Wasser gefallenes Kind und seine Mutter gestorben. Die beiden seien tot, sagte ein Sprecher der polnischen Polizei am Freitag dem Sender TVN24. Das siebenjährige Kind und die Mutter - zwei polnische Staatsbürger - waren am Donnerstagnachmittag auf dem Weg aus Danzig Richtung Karlskrona mitten in der Ostsee über Bord gegangen.

Nach Angaben des schwedischen Rettungsleiters war das Kind ins Wasser gefallen und seine Mutter im Anschluss hinterhergesprungen. Daraufhin wurde ein großer Rettungseinsatz eingeleitet, bei dem die beiden letztlich am frühen Abend gefunden wurden.

Spektakuläre Wende

Nun kam es jedoch zu einer spektakulären Wende. Wie die schwedische Staatsanwältin Stina Brindmark bestätigte, wurden Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen. „Wir haben eine Voruntersuchung eingeleitet, deren Tatbestand Mord ist, aber es gibt in dem Fall keinen Verdächtigen" Auch die polnische Polizei bestätigte die Ermittlungen.

Was genau an Bord der „Stena Spirit“ vorgefallen ist, bleibt unklar. Nachdem zunächst davon die Rede war, dass die Mutter ihrem Kind nachsprang, berichten polnische Medien nun, dass die beiden Passagiere zeitgleich von Bord gingen.