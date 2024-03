Falscher Manager prellte Südtiroler Fünf-Sterne-Hotels

Mehrere Anzeigen wegen ähnlicher Vorfälle in italienischen Gastbetrieben

Ein 46-jähriger Neapolitaner, der mehrfach wegen Betrugs und betrügerischer Insolvenz verurteilt worden war, wird beschuldigt, über ein Jahr lang in Fünf-Sterne-Hotels in Südtirol logiert zu haben und dann verschwunden zu sein, ohne seine Rechnungen zu bezahlen. Um sich das Vertrauen verschiedener Hoteliers zu erschleichen, zeigte er sich regelmäßig mit Luxusautos und gab sich als Manager wichtiger Unternehmen aus, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Mehrfache Anzeigen

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann mehrere Anzeigen wegen ähnlicher Vorfälle in Gastbetrieben in ganz Italien erstattet worden waren, unter anderem am Gardasee. Gegen den mehrfach angezeigten Mann erteilte der Bozner Polizeichef ein Aufenthaltsverbot in 32 Südtiroler Gemeinden.