Feuer-Drama um Michael Jacksons Neverland-Ranch: Löschflugzeuge im Einsatz

Die Neverland-Ranch von Michael Jackson wird derzeit durch das verheerende „Lake Fire“ in Kalifornien bedroht.

Seit Tagen sorgen sich Fans um Michael Jacksons († 50) Neverland-Ranch, da ein bedrohliches Feuer das berühmte Anwesen gefährdet. Seit Freitagabend wütet der „Lake Fire“ in Kalifornien und hat bereits 18.000 Hektar Land zerstört. Die Flammen rücken näher an die Gebäude heran, aber die Feuerwehr schafft es bislang, sie in Schach zu halten.

Zum Schutz wurden Löschflugzeuge um Neverland positioniert, die am Dienstag zum Einsatz kamen, als das Feuer die 2700 Hektar große Ranch im Santa Barbara County erreichte. Feuerwehrteams konnten die Flammen erfolgreich bekämpfen, wie „TMZ“ berichtet. Laut Captain Safechuck vom „Santa Barbara County Fire Department“ ist niemand vor Ort zu Schaden gekommen. Noch wird untersucht, welche Schäden das Feuer auf dem Gelände angerichtet hat, doch es scheint, als seien größere Schäden ausgeblieben.

Magische Welt mit Zoo und Vergnügungspark

In den 80er-Jahren erwarb Michael Jackson das Anwesen für rund 17 Millionen Dollar und lebte dort 15 Jahre lang. Er verwandelte die Ranch in eine magische Welt mit einem Zoo, einem Vergnügungspark, einem Kino und einem Museum. Der „King of Pop“ lebte dort wie eine Art Peter Pan, der niemals erwachsen werden wollte.

Kürzlich wurde der Vergnügungspark aufwendig renoviert und erstrahlt nun in neuem Glanz. Anlass dafür sind Dreharbeiten zu einem neuen Film über das Leben des „King of Pop“, in dem Jacksons Neffe Jaafar Jackson (27) die Hauptrolle übernimmt.