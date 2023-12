Feuerwehrleute schon vor Silvester mit Feuerwerk beschossen

Schon vor Silvester sind in Deutschlands Hauptstadt Berlin erneut Feuerwehrleute und andere Menschen mit Feuerwerkskörpern beschossen worden.

Am Donnerstagabend wollte die Feuerwehr eine brennende Feuerwerksbatterie in Kreuzberg löschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Währenddessen kamen den Angaben zufolge drei Männer und schossen Feuerwerk auf sie ab. Die Feuerwehrleute flüchteten in ihr Auto und alarmierten die Polizei. Die Täter flohen.

Ebenfalls in Kreuzberg sollen am Donnerstagabend drei junge Männer einen Bus und Fahrgäste am Oranienplatz aus einem Auto heraus mit Pyrotechnik beschossen haben. Die Polizei fasste den 19-jährigen Fahrer des Wagens und einen weiteren 20 Jahre alten Verdächtigen. Im Kofferraum fanden Polizisten weitere Pyrotechnik.