Friedensnobelpreisträger steht auf "Oppenheimer"

Unter Barack Obamas Lieblingsfilmen des Jahres ist auch der Blockbuster "Oppenheimer" über die Erfindung der Atombombe.

Wie jedes Jahr präsentiert Ex-US-Präsident Barack Obama auch heuer zum Jahresende seine Lieblingsfilme und -bücher. Überraschend war, dass in seiner Bestenliste der Hollywood-Blockbuster "Oppenheimer" zu finden ist.

© Universal Pictures ×

Dass der Friedensnobelpreisträger, unter dessen Befehl tausende US-Bomben im Irak und Syrien landeten, „Oppenheimer“ erwähnt, gab Kritikern im Netz Anlass für Hohn. So würde sich der Film von Christopher Nolan eben gegen Präsidenten aussprechen, die so viel Gewalt anwenden.

In seiner Liste scheinen auch Filme auf, die er mit seiner Frau Michelle und dem gemeinsamen Studio "Higher Ground" für Netflix produzierte. Darunter "Leave The World Behind", "Rustin" oder "American Symphony".