Fico-Attentat: Das soll das Motiv sein

Der Zustand von Premier Robert Fico ist nach dem Attentat heute Nachmittag ernst. Nun gibt es ein mutmaßliches Motiv des Täters.

Es soll sich bei dem Täter um den 71-Jährigen Juraj C., einen Amateurschriftsteller aus der Ortschaft Levice handeln. Im Netz ist jetzt ein Video aufgetaucht, in dem er die Regierung der Slowakei kritisiert. "Ich stimme der Politik der Regierung nicht zu". Ungewiss ist jedoch, wann das Video aufgenommen wurde.

Sohn meldet sich zu Wort

Der Sohn des Schützen äußerte sich ebenfalls gegenüber aktuality.sk zur Tat: "Ich habe absolut keine Ahnung, was Papa beabsichtigt hat, was er geplant hat, warum es passiert ist. Vielleicht gab es einen Kurzschluss, ich weiß es nicht." Auf die Frage, ob er eine hasserfüllte Beziehung zu Fico habe, sagte er: "Ich sage es Ihnen so – er ihn nicht gewählt. Das ist alles, was ich sagen kann."

Psychologin über mögliche Motive

Eine Psychologin erklärt: "Die Beweggründe für eine solche Tat können unterschiedlich sein. Es kann eine persönliche Einstellung sein, wenn dieser Person im Leben etwas Schlimmes passiert ist, das sie mit einem Politiker oder einer anderen Person aus ihrem Umfeld in Verbindung bringt. Es kann langfristige Frustration sein, Frustration darüber, dass die Lebensbedingungen in der Slowakei im Moment nicht die besten sind".