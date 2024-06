Finito! "Tutto Gas" in Lignano vor dem Aus

Party-People müssen jetzt ganz stark sein. Das "Tutto Gas" in Lignano steht womöglich vor dem Aus.

Wilde Exzesse und Berge von Müll: Für die einen ist Lignano an Pfingsten DIE Party schlechthin. Für die Anwohner und die örtlichen Behörden ist es ein riesiger Kraftakt. Ist im italienischen Badeort bald alles aus?

"Wir wollen das nicht mehr"

An der Adria wird jetzt hart durchgegriffen. In Lignano will man die Party-Orgien nicht länger hinnehmen. Finito statt "Tutto Gas" könnte es deshalb bald heißen. Die Bürgermeisterin von Lignano, Laura Giorgi, zog die Zügel bereits mächtig an, doch geholfen hat das alles nichts. Jetzt klagt ihr Tourismusdirektor gegenüber österreichischen Medien: "Dank zahlreicher Helfer haben wir es zwar jeden Tag geschafft, die Stadt und den Strand frühmorgens in wenigen Stunden wieder in Ordnung zu bringen – aber das alles wollen wir nicht mehr. Es war zu viel."

Nächstes Jahr ist Schluss

Nächstes Jahr soll jetzt Schluss sein! "Im kommenden Jahr fällt Pfingsten zudem in die Hauptsaison Anfang Juni, das wollen wir unseren Gästen nicht zumuten", sagen die Verantwortlichen im italienischen Ort. Endgültig wird in zwei Wochen im zuständigen Senat entschieden. Die Gastronomie ist nicht begeistert, die fürchtet nämlich um ihren Umsatz.