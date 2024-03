Flugzeug flog halbe Stunde ohne Kontrolle

Weil beide Piloten eingeschlafen waren, flog ein Jet mit 153 Passagieren an Bord fast 30 Minuten lang ohne Kontrolle über Indonesien.

Der Vorfall ereignete sich am 25. Jänner beim Flug BTK6723 von Kedari in die indonesische Hauptstadt Jakarta: Ein Flugzeug mit 153 Passagieren an Bord eine halbe Stunde ohne Kontrolle, weil beide Piloten eingeschlafen waren.

Nach dem Start bat der Flugkapitän des Airbus 320 der Fluggesellschaft Batik Air seinen Stellvertreter um Erlaubnis, sich auszuruhen. Der Co-Pilot übernahm das Kommando und schlief ungewollt selber ein. Seine Entschuldigung später: Massiver Schlafmangel. Im Untersuchungsbericht heißt es dazu: "Der stellvertretende Kommandant hat einen Monat alte Zwillinge. Seine Frau kümmerte sich um die Babys und er half ihr, während er zu Hause war."

Nach 28 Minuten wachte der Pilot auf

Das Kontrollzentrum in Jakarta versuchte während des Fluges vergebens, Kontakt mit dem Airbus 320 aufzunehmen. Erst 28 Minuten nach der letzten aufgezeichneten Funk-Übertragung wachte der Pilot auf und stellte schockiert fest, dass sein Co-Pilot schlief. Das Flugzeug war bereits nicht mehr auf Kurs.

Er weckte sofort seinen Kollegen auf, antwortete auf die Funksprüche und korrigierte die Flugroute. Schließlich landete das Flugzeug sicher in Jakarta. Jetzt fordert die Flugsicherheitsbehörde die Airline auf, regelmäßige Kabinen-Checks vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass ihre Piloten und das Kabinenpersonal ausreichend Ruhe bekommen.