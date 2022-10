Flugzeug geriet auf Philippinen über Rollbahn hinaus

Nach Angaben der Fluglinie gab es keine Verletzten, die Passagiere wurden bis zur Organisation eines Ersatzfluges in Hotels untergebracht.

Manila. Ein Airbus SE A330 der Fluglinie Korean Air Lines ist am Sonntag auf dem Flughafen in Cebu auf den Philippinen mit 173 Insassen über das Rollfeld hinaus gerollt. Nach Angaben der Fluglinie gab es keine Verletzten, die Passagiere wurden bis zur Organisation eines Ersatzfluges in Hotels untergebracht. Bei ungünstigem Wetter hatten zunächst zwei Landeversuche nicht geklappt, beim dritten kam es am Cebu International Airport zum Zwischenfall, dessen Ursache vorerst unklar war.