Forscher nennen Datum für nächste Pandemie

Düstere Prognose: In diesem Jahr soll die nächste tödliche Pandemie ausbrechen.

Die Corona-Pandemie hält die Welt seit mittlerweile 20 Monate in Atem. Bis jetzt sind rund 221 Millionen am Virus erkrankt, mehr als 4,5 Millionen Menschen sind an Covid-19 gestorben. Noch bevor Corona endgültig besiegt werden konnte, warnen Forscher nun bereits vor neuen Pandemien. Eine solche könnte nämlich schon in wenigen Jahrzehnten ausbrechen.

Wissenschaftler der Universität Padua (Italien) und der Duke University in den USA haben errechnet, dass man bereits im Jahr 2078 mit der nächsten Pandemie rechnen müsse. Jüngere Personen werden damit nach Corona wohl auch noch eine zweite tödliche Pandemie miterleben.

Pandemien werden wahrscheinlicher

„Die wichtigste Erkenntnis der Studie ist, dass große Pandemien wie COVID-19 oder die Spanische Grippe wahrscheinlicher werden", so Studienautor William Pan in der Zeitschrift "Proceedings of the National Academy of Science". Durch die zunehmende Globalisierung und der steigenden Weltbevölkerung müsse man mit einer Zunahme von Epidemien oder Pandemien rechnen. Pan appelliert an die Politik, Mittel bereitzustellen, um um zu verstehen, warum große Ausbrüche immer häufiger auftreten."

Die Forscher geben die Wahrscheinlichkeit einer neuen Pandemie 0,3 bis 1,9 Prozent pro Jahr an. Solche Seuchen könnten dabei noch ansteckender und tödlicher als Corona sein. Die Wissenschaftler warnen sogar davor, dass bereits in den nächsten 12.000 Jahren eine Pandemie die ganze Menschheit auslöschen könnte.