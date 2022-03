Frachter mit 4.000 Luxus-Autos gesunken

Die 22-Mann-Besatzung hatte gerettet werden können.

Lissabon. Ein ausgebrannter Frachter mit knapp 4.000 Autos der VW-Gruppe ist am Dienstag in rauer See im Atlantik gesunken, während das Schiff abgeschleppt wurde. Das bestätigte die portugiesische Marine. Das Feuer auf der "Felicity Ace" war am 16. Februar bei den Azoren ausgebrochen. Die 22-Mann-Besatzung hatte gerettet werden können. Die meisten der Autos an Bord, die für den US-Markt bestimmt waren, wurden schon durch das Feuer zerstört oder schwerbeschädigt.