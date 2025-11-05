Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
"Allahu akbar" - Autofahrer rast absichtlich in Passanten

Frankreich

"Allahu akbar" - Autofahrer rast absichtlich in Passanten

05.11.25, 11:51
Teilen

Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch auf der französischen Atlantikinsel Île d'Oléron mit einem Auto absichtlich Fußgänger und Radfahrer umgefahren und dabei zehn Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. 

Der Mann wurde wegen versuchten Mordes in Gewahrsam genommen, erklärte Staatsanwalt Arnaud Laraize in La Rochelle. Er habe bei seiner Festnahme "Allah ist groß" geschrien, sein Motiv sei jedoch nicht klar. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft wurde zunächst noch nicht eingeschaltet.

Der auf der Insel wohnende Mann sei der Polizei bereits wegen anderer Straftaten bekannt, sagte Laraize weiter. Er habe die Menschen auf einer Strecke von mehreren Kilometern mit seinem Wagen umgefahren, hieß es in Ermittlerkreisen. Innenminister Laurent Nuñez kündigte an, sich auf die Insel zu begeben. Die bei Urlaubern beliebte Insel liegt im Atlantik in der Nähe der Hafenstadt La Rochelle.

"Alle Dienste sind mobilisiert, um die Situation zu bewältigen", erklärte Bürgermeister Thibault Brechkoff. In der Ortschaft Dolus werde ein Krisenstab eingerichtet. Der Innenminister wollte sich zum Ort des Geschehens begeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden