Frau bringt Müll weg und macht Schock-Fund

Als eine Frau den Müll rausbringt, findet sie eine Schlange darin.

Deutschland. In Schauenburg (Landkreis Kassel) machte es sich eine Schlange unter einer Mülltonne gemütlich. Als eine Hausbewohnerin abends den Müll vor die Tür bringen will, bekommt sie den Schreck ihres Lebens. Unter der Mülltonne taucht eine mindestens ein Meter lange Schlange auf. Die Hausbewohner riefen sofort die Polizei um Hilfe. Die Beamten hoben das Reptil mit einer Schaufel in einen Karton.

Entwarnung. Ein fachkundiger Reptilien-Besitzer, der von der Polizei dazu geholt wurde gab Entwarnung: Bei dem Tier handelte es sich um eine ungiftige, australische Zwergpython.