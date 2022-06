Frau tötet Sexpartner und zerstückelt die Leiche

Taylor S. soll ihren Sexpartner getötet und anschließend zerstückelt haben.

USA. Die 24-jährige Taylor S. sitzt im Gefängnis, weil sie ihren Sexpartner Shad T. (†24) im Drogenrausch getötet und danach die Leiche zerstückelt haben soll, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Jetzt steht Taylor S. vor Gericht.

Die Tat hat sich am 23. Februar in Green Bay (Wisconsin) zugetragen. Zunächst hatten Taylor S. und Shad T. zusammen Crack geraucht. Danach fuhren die beiden in das Haus des späteren Opfers, wo sie Geschlechtsverkehr hatten. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass die Mutter des 24-Jährigen nachts gegen 3.30 Uhr eine Tür habe zuschlagen gehört und als sie nachsah, fand sie den Kopf ihres Sohnes in einem Eimer.

Shads Mutter rief den Notruf. Die Polizisten sicherten die übrigen Körperteile von des Opfers. Die Einsatzkräfte kamen Taylor S. schnell auf die Spur. Ihre Kleidung war noch voller Blut, als sie Polizisten sie antrafen.

Mord-Anklage

Auf die Frage im Verhör, was passiert sei, antwortet die 24-Jährige: "Das ist eine gute Frage." Beim Geschlechtsverkehr seien Ketten zum Einsatz gekommen und sie sei "verrückt" geworden und habe T. erwürgt. Irre: S. habe Spaß an der Vorstellung gehabt, wie die Polizei die Leichenteile von T. suchen müsse, sagte sie im Verhör aus. Und so griff sie zu Küchen- und Brotmesser.

Die Angeklagte sei, laut einer Gutachterin, trotz ihrer langen Drogenvergangenheit zurechnungsfähig und zeige sich kooperativ. Die Anklage lautet auf Mord und die Kaution beträgt zwei Millionen US-Dollar (etwa 1,86 Millionen Euro).