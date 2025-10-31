Alles zu oe24VIP
Kaltern

Frauenleiche in Südtiroler See entdeckt

31.10.25, 06:02 | Aktualisiert: 31.10.25, 09:17
Bei der Toten soll es sich um eine einheimische Frau mittleren Alters handeln. 

Eine 60-jährige Frau ist am Donnerstag tot aus dem Südtiroler Kalterer See geborgen worden. Die laut den "Dolomiten" (Freitags-Ausgabe) mit Straßengewand bekleidete Frau wurde von der Wasserrettung geborgen. Die Leiche hatte sich offenbar bereits mehrere Stunden im Wasser befunden. Die Frau sei ohne Fremdeinwirkung bzw. Fremdverschulden gestorben, hieß es seitens der Carabinieri. Die genauen Umstände des Todesfalls waren noch unklar.

Den "Dolomiten" zufolge war die Leiche Donnerstagvormittag gegen 10.00 Uhr von einem Fischer bei einem Steg unweit des Segelvereins entdeckt worden. Die Freiwillige Feuerwehr St. Josef am See, die Wasserrettung und Taucher eilten zum Fundort und bargen den Leichnam.

