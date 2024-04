Fünffacher Mörder bittet um Hinrichtung

Zum Tode verurteilter Amerikaner möchte Gerechtigkeit für die Angehörigen seiner Opfer.

"Ich will nicht sterben", erklärte Derrick Dearman vom Gefängnis aus in einen im Interview mit CNN. "Aber ich spüre in meinem Herzen, dass das die einzige Möglichkeit ist, den Familien der Opfer zu helfen, um abzuschließen und nach vorne schauen zu können."

© Facebook/Team Sheriff

Morde geschahen im Drogenrausch

Dearman wurde 2018 zum Tode verurteilt, nachdem er zwei Jahre zuvor fünf Menschen im Drogenrausch ermordet hatte. Bewaffnet mit einer Axt, einer Pistole und einer Schrotflinte brach er in den frühen Morgenstunden in ein Haus in Citronelle (Alabama) ein, wo er fünf Menschen auf brutale Weise tötete. Nach einer zunächst erfolgreichen Flucht, stellte er sich später selbst den Behörden. Heute rät er den Menschen: "Nehmt keine Drogen!"