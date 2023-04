Für Wohnungsbesichtigung: Hunderte Menschen stehen Schlange

In Berlin entsteht eine Menschenmasse, der ganze Gehweg ist blockiert. Der Grund ist ein einziges Apartment.

Die Wohnsituation in der deutschen Hauptstadt ist beinahe katastrophal. Die meisten Apartments sind kaum leistbar, viele Menschen sind verzweifelt. Ein perfektes Symbol dafür ist ein Vorfall, der sich vor kurzem in der Leibnizstraße ereignet hat: Über ein Immobilienportal wird eine Wohnung angeboten. Drei Zimmer, eine Küche, ein Bad und 74 Quadratmeter für 1071 Euro warm steht in der Anzeige.

© immmobilienscout24

Das Objekt der Begierde: Die Wohnung in der Leibnizstraße

Für Berliner Verhältnisse ein absolutes Schnäppchen! Daher drängen sich hunderte(!) Menschen zur offiziellen Wohnungsbesichtigung, die daraufhin sogar abgebrochen werden muss. Die für das Inserat verantwortliche Trusthous GmbH sagt dazu in einem offiziellen Statement: „Letzten Donnerstag wurde die Wohnung inseriert. Nach einer Stunde gab es schon über 600 Anfragen“