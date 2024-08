Gefangen in mysteriöser Strömung: Eisberg A23a weicht nicht vom Fleck

Der A23a-Eisberg, der größte seiner Art weltweit, sorgt für Aufsehen, da er sich seit Monaten nördlich von Antarktika in einer ungewöhnlichen Situation befindet.

Statt sich mit der mächtigen antarktischen Strömung fortzubewegen, rotiert der Eisberg langsam und bleibt an Ort und Stelle. Wissenschaftler erklären, dass der riesige Block, der mehr als doppelt so groß ist wie London, auf einem enormen rotierenden Wasserkolben gefangen ist, einem Phänomen, das als Taylor-Säule bekannt ist.

Dieses seltene Phänomen, benannt nach dem Physiker Sir G.I. (Geoffrey Ingram) Taylor, beschreibt eine rotierende Wassermasse, die durch einen aktuellen Fluss erzeugt wird, der auf ein Hindernis am Meeresboden trifft. In diesem Fall handelt es sich um den 100 Kilometer breiten Pirie Bank, der den Vortex erzeugt, der A23a festhält. Experten sagen, dass der Eisberg möglicherweise noch Jahre in dieser Position verbleiben könnte, da seine Bewegung durch die Taylor-Säule stark verlangsamt wird.

Seit 1986 von Küste gelöst

Der A23a-Eisberg löste sich 1986 von der antarktischen Küste und blieb drei Jahrzehnte lang als „Eisinsel“ im Weddellmeer liegen. Erst 2020 begann er, sich wieder zu bewegen, als er in die antarktische Zirkumpolarströmung eintrat. Diese Strömung bewegt hundertmal mehr Wasser als alle Flüsse der Erde zusammen und hätte den Eisberg theoretisch schnell in den Südatlantik transportieren sollen. Stattdessen blieb A23a im Bereich der Süd-Orkney-Inseln gefangen und dreht sich täglich etwa 15 Grad gegen den Uhrzeigersinn.

Die ungewöhnliche Situation des Eisbergs bietet eine wertvolle Gelegenheit für Wissenschaftler, mehr über die Dynamik solcher Strömungen und deren Auswirkungen auf große Eisblöcke zu lernen. Prof. Mike Meredith vom British Antarctic Survey kommentiert: „Der Ozean ist voller Überraschungen, und dieses dynamische Phänomen ist eines der faszinierendsten, die man je sehen wird.“

Beeinflusst globale Klimasystem

Die Bedeutung solcher Phänomene reicht über die Wissenschaft hinaus. Sie beeinflussen nicht nur die Verteilung von Nährstoffen im Ozean, die für das marine Leben entscheidend sind, sondern auch das globale Klimasystem, da sie die Wärmeenergieverteilung auf der Erde mitbestimmen. Der A23a-Eisberg ist somit nicht nur ein beeindruckendes Naturereignis, sondern auch ein wichtiger Forschungsgegenstand für das Verständnis der Ozeandynamik.

Aktuell sind nur etwa ein Viertel des Meeresbodens der Erde umfassend kartiert, was die Bedeutung der laufenden Forschung unterstreicht. Der A23a-Eisberg bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Komplexität und Dynamik der Ozeanographie.