Gefloppt: McPlant fliegt in USA aus McDonalds-Sortiment

Nicht einmal ein Jahr nach der Markteinführung streicht McDonalds den vegetarischen Burger McPlant in den USA wieder von der Speisekarte.

Groß war der Hype um den fleischlosen Burger, als dieser Ende 2021 erstmals in im US-Sortiment von McDonalds aufschien. Wie das Original sollte der fleischlose McPlant mit Patties von Beyond Meat schmecken – kam bei den Kunden aber nicht so gut an wie erwartet. Der Fast-Food-Riese stoppt in den USA den Probelauf des vegetarischen Burgers. Zu den Gründen machte McDonalds zwar keine Angaben, jedoch dürfte die Nachfrage enttäuschend gewesen sein.

Offen ist, ob noch einmal eine spätere Markteinführung geplant ist. In Österreich wird der McPlant nach wie vor angeboten, in Europa darüberhinaus auch in Dänemark, den Niederlanden und in Großbritannien.

Beyond-Meat-Aktie im Sturzflug

Für den Pattie-Hersteller Beyond Meat bedeutete das McPlant-Aus einen Einbruch der Aktie. Grundsätzlich dürfte die Begeisterung für Fleisch-Ersatzprodukte abgeflaut sein: Während die Beyond-Meat-Aktie Ende Juni 2021 noch bei knapp 160 US-Dollar stand, ist diese auf nur noch 33 Dollar eingebrochen.