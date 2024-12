Geheime Akte über Todesfahrer enthüllt

Ein Dokument des deutschen Bundeskriminalamtes (BKA), das nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg erstellt wurde, zeigt, wie lange der saudische Psychiater schon Straftaten beging.

Der mutmaßliche Täter Taleb A. raste am Freitagabend mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg und tötete dabei fünf Menschen. Mehr als 200 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt. Der Todesfahrer wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ein BKA-Dokument, das nach der Amokfahrt erstellt wurde, zeigt, wie lange der saudische Psychiater schon Straftaten beging.

Das BKA-Papier ist als "nur für den Dienstgebrauch" eingestuft und wurde an andere Behörden, wie Landeskriminalämter, Innenministerium, Geheimdienste und Bundespolizei verschickt. Der Titel des Papiers, das "Bild" vorliegt: "Gefährdungseinschätzung zur Weihnachtszeit sowie zum Jahreswechsel 2024/2025 hier: Aktualisierung anlässlich des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg".

Taleb A. tauchte vor Anschlag ab

Darin wird etwa deutlich, dass die Ermittlungsbehörde bisher nicht klären konnten, was Taleb A. vor dem Anschlag tat, wo er sich aufhielt und wen er traf. Denn im BKA-Dokument steht dazu: "Seit 13.12.2024 bis zum Zeitpunkt seiner Festnahme unbekannten Aufenthalts."

Im enthüllten geheimen BKA-Papier werden auch die bisherigen Strafverfahren gegen Taleb A. aufgelistet:

2013: Störung des öffentlichen Friedens

2015: Beleidigung und Bedrohung von Richtern

2022: Verdacht der Schleusung

Offensichtlicher Verfolgungswahn

Ein Absatz des Dokuments macht Taleb A.s offensichtlichen Verfolgungswahn deutlich: "Er ist auch selbst seit dem Jahr 2021 mehrfach als Anzeigenerstatter und Zeuge in Sachverhalten in Erscheinung getreten, die sich unter anderem gegen Beamte deutscher Justiz- bzw. Sicherheitsbehörden richteten. Weiterhin beschuldigte er wiederholt verschiedene Personen, Spione der saudi-arabischen Regierung zu sein. In der Folge wurde er selbst mehrfach wegen Verleumdung/falscher Verdächtigung angezeigt."

Es ist weiterhin unklar, wie es passieren konnte, dass Taleb A. trotz all dieser Vorfälle und seinen Droh-Posts in den sozialen Medien von den Behörden nicht vor dem Anschlag aus dem Verkehr gezogen worden ist.